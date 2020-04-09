09.04.2020 - 00:00 |
Dünya dalış rekortmeni Şahika yeni rekorlara hazırlanıyor
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkmıyor.
Milli sporcu, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoru dalışına da evinde meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlanıyor. Ercümen, evde kalmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti, “Evde nefes çalışmaları yapıyorum. Bu bizim korona virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Lütfen siz de evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var” dedi.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.