BİST93.2250,91EURO7,380,21USD6,780,33ALTIN358,820,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dünya dalış rekortmeni Şahika yeni rekorlara hazırlanıyor
    ABONE OL
    09.04.2020 - 00:00 |

    Dünya dalış rekortmeni Şahika yeni rekorlara hazırlanıyor

    Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkmıyor.

    Dünya dalış rekortmeni Şahika yeni rekorlara hazırlanıyor

    Milli sporcu, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoru dalışına da evinde meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlanıyor. Ercümen, evde kalmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti, “Evde nefes çalışmaları yapıyorum. Bu bizim korona virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Lütfen siz de evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var” dedi.

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynadıMuğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem

    Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

    Sıradaki Haber