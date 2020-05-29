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    HaberlerEge Haberleri Dünya güvenilir ürünleri seçiyor
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    29.05.2020 - 00:03 |

    Dünya güvenilir ürünleri seçiyor

    Dünya güvenilir ürünleri seçiyor

    Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nü kutladı. Yiğitbaşı, “Dünyanın geçtiği bu zor günlerde, sürecin en büyük öğretilerinden biri sağlık ve hijyen kadar gıda güvenliği oldu. Bu dönemde ambalajlı gıdalara, talep daha fazla arttı” diye konuştu.

    Pınar’ın gıda güvenliğiyle ilgili yaptığı çalışmaları anlatan Yiğitbaşı, “132 kontrol noktasında analizler yapıyoruz. Ege, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırımlarımızla, üreticilerimizle hayvancılığın kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda 7 bin 500’ün üzerinde üreticiye hayvan sağlığı ve hijyen eğitimleri verdik, üreticilerimizi iş ortaklarımız olarak görüyoruz” dedi.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
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