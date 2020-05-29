Dünya güvenilir ürünleri seçiyor

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nü kutladı. Yiğitbaşı, “Dünyanın geçtiği bu zor günlerde, sürecin en büyük öğretilerinden biri sağlık ve hijyen kadar gıda güvenliği oldu. Bu dönemde ambalajlı gıdalara, talep daha fazla arttı” diye konuştu.

Pınar’ın gıda güvenliğiyle ilgili yaptığı çalışmaları anlatan Yiğitbaşı, “132 kontrol noktasında analizler yapıyoruz. Ege, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırımlarımızla, üreticilerimizle hayvancılığın kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda 7 bin 500’ün üzerinde üreticiye hayvan sağlığı ve hijyen eğitimleri verdik, üreticilerimizi iş ortaklarımız olarak görüyoruz” dedi.