Dünya, komşuluğu öğrendi

İzmirli mühendis Can Poyrazoğlu ile arkadaşı Demirhan Erim, Türkiye’nin komşuluk ilişkilerindeki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu dijital platforma taşıdı. Geliştirdikleri uLouder (Senin Senin Daha Yüksek) isimli uygulama, dünya genelinde 85 bin kez indirildi. 32 ülkede kullanılabilen uygulama kovid 19 salgınında da yardımlaşma imkanını en üst seviyeye taşıdı. uLoader’ın yaratıcıları Trikod Proje Yatırımları adı altında yeni bir oluşum da kurdu. Bünyesinde 150’den fazla yazılımcının yer aldığı oluşumun pazarlamasını yine İzmirli bir şirket üstlendi.

uLouder’ın Türkiye’de kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirten US Brainworks Yönetim Kurulu Başkanı Umut Saçan, “Network ajanslar arasında artık bir Türk ajansı da var. Öncelikle İstanbul’a, ardından San Francisco, Toronto, Düsseldorf’a ofislerimizi açtık. İzmir’den dünyaya hizmet ihracatı yapıyoruz.” dedi.