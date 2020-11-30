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    30.11.2020 - 00:02 |

    Dünya listesinde

    Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden olan şarkıcı Tuğba Yurt, ‘Sığınak’ adlı şarkısıyla YouTube da bir haftada 5 milyondan fazla izlendi.

    Dünya listesinde

    Dünya genelinde en çok izlenen videolar listesine 82’nci sıradan giriş yapan Yurt, yazılı ve sosyal medyada en çok haber olan isimler arasında ilk beş arasında yer aldı.

    Pandemi dönemini çok sıkı çalışarak değerlendirdiğini belirten Yurt, “Yeni şarkılar, yeni projeler, akustik çalışmalar, YouTube çekimleri, klip hazırlıklarımın hepsini bir arada yürütüyorum. Ama en çok sahnede şarkılarımı söylemeyi özledim. Esas sürprizler ve şovlar orada olacak” diye konuştu.

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