Dünya listesinde

ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı. Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yürütüldü, ‘Plos Biology’ isimli bilimsel dergide de yer aldı.

Çifte gurur

‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde, Uşak Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çalışkan’a da yer verildi. Rektör Savaş, genel matematik alanında 48 bin 314 bilim insanı arasında 456’ncı sırada bulundu.

Çalışkan da, enerji alanında 186 bin 014 bilim insanı arasında 3 bin 243’üncü sırada oldu. Doç. Dr. Çalışkan’ı da kutlayan Savaş, “Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde yer alıyoruz. Akademisyenlerimizi de bu konuda destekliyoruz. Açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Hocamızın genç akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyorum” diye konuştu.