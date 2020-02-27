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    27.02.2020 - 00:02 |

    Dünya markaları Alsancak’ta

    Alsancak Plevne Bulvarı üzerinde hizmet veren Leather&Beyond, deri çanta, ayakkabı ve aksesuvar seçenekleriyle dünya markalarını tek çatı altında müşterilerine sunuyor.

    Dünya markaları Alsancak’ta

    Firma sahibi Mustafa Demir, sektörde tanınan farklı firmalarda uzun yıllar görevler yaptıktan sonra kendi markasını oluşturmak istediğini belirtti, dört ay önce Leather&Beyond’u hizmete açtığını söyledi. Kış aylarına özel uyguladıkları yüzde 50’lik indirim kampanyasının yanısıra yüzde 20’lik ekstra bir indirim daha sunduklarını kaydeden Demir, “Ürünlerimiz tanınmış dünya markalarından oluşuyor. Her yaş grubuna hitap eden ve İtalyan çizgilerini yansıtan tasarımlara ev sahipliği yapıyoruz. Ayakkabı ve çantalarının yanısıra kemer, cüzdan, kartlık, bileklik kolye gibi aksesuvarlardan oluşan bir ürün gurubumuz da var. Ürünlerimiz hem kaliteli hem de çok şık ve kullanışlı. Bizi takip etmek ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler leatherandbeyondizmir Instagram ve Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilir” diye konuştu.

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