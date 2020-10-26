Dünya şampiyonları Oğuzhan Özkaya’dan

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Balçova ve Yelki Ortaokulları’nın dört öğrencisi 18 ülkeden yaklaşık 20 bin öğrencinin katıldığı, her yıl İngilizce olarak yapılan uluslararası ‘Mathematics Without Borders’ isimli turnuvada, madalyaları topladı. 5. sınıf öğrencisi Naz Ateş dünya birinciliği, 6. sınıf öğrencisi Özge Gemici dünya ikinciliği, 5. sınıf öğrencisi Kaan Özbatır dünya üçüncülüğü, 7. sınıf öğrencisi Kaan Aydemir Türkiye birinciliği ve turnuvanın yıldızı derecesi kazandı.

Dersi sevdirdiler

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, matematiğin öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkartıp sevilen ders olması için öğretmenlerin farklı teknikler uyguladığını anlattı, “Başarının altında okul, aile ve öğrencinin birlikteliği yatıyor. Ortaokul yıllarında bu başarıyı kazanan çocuklarımız lise döneminde ortalığı silip süpürecek” dedi.