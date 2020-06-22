‘Dünya ticaretinin yeni merkezi Türkiye olacak’

Salgın sonrasındaki dünya ekonomik düzeninde, tedarik zincirinin en güçlü halkasının, hem coğrafi konumu hem üretim gücüyle Türkiye olacağı öngörülüyor. Gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat kısıtlamalarının sonra ermesiyle Türk ihracatının yeniden atağa kalkacağını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Başta AB ülkeleri olmak üzere uluslararası arenada Türkiye ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılması yönünde çok güçlü mesajlar veriliyor. Önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin kendini çok güçlü bir şekilde konumlandırabileceğini, yeni normalin küresel pozisyonuna pozitif yansımalar getireceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesinin gerektiğini sözlerine ekleyen Eskinazi, “İhracatımızın yüzde 50’sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Kuzey Avrupa bölgesi başta olmak üzere çok daha fazla sayıda ülkeyle gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmaları Türkiye için büyük önem arz ediyor” dedi.