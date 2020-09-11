Dünya varmış

Aslan ve kaplanlar, ağaçlara asılan buzla kaplı etleri, filler ve lemurlar ise buzlu meyveleri yiyerek serinliyor. Bazıları ise gölde yüzerek serinliyor.

Park Şube Müdürü Şahin Afşin, fillerin 15 bin metrekarelik bir adada yaşamlarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Sıcaktan bunalanlar gölete giriyor. Aslan, kaplan ve puma gibi yırtıcı hayvanlar için tavuk ya da dana etini dondurup ağaçlara asıyoruz” şeklinde konuştu.