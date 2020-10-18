Dünya zeytini koleksiyonda

Pakdemirli, Dünya Zeytin Koleksiyonu’nun 3’üncüsünü Türkiye’de açmanın gururunu yaşadığını belirtti, “Ülkemiz zeytin üretim alanları bakımından 879 bin hektar ile dünyada 6. sırada. Verdiğimiz desteklerle 20 yıl önce 99 milyon olan zeytin ağacı sayısı, bugün nerdeyse iki katına çıktı ve 182 milyona ulaştı” dedi.



10 yılda 8 çeşit



Bakan Pakdemirli, “Ulusal Zeytin Koleksiyonumuzda 94’ü tescilli olmak üzere 132 örnek muhafaza edilmekte. Bugün açılışını yaptığımız dünyada İspanya ve Fas’tan sonra 3. olan Dünya Zeytin Koleksiyonu’nda yaklaşık 1200 tescilli zeytin çeşidinin sergilenmesini hedefledik. Bu bitkileri Türkiye’ye getirmek amacıyla 30 bin kilometre yol kat ettik. Şimdiye kadar 274 çeşit dikildi. İnşallah 2021 yılı sonunda bu sayı 350‘ye çıkacak. Böylelikle hem kendimize ait genetik kaynaklarımızı hem de dünyadaki genetik kaynaklarımızı koruyacak, Ar-Ge çalışmalarımızda kullanarak da yeni verimli ve kaliteli çeşitler geliştireceğiz. Yapılan ıslah çalışmalarıyla 10 yılda 8 yeni zeytin çeşidi geliştirildi” diye konuştu. Programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.