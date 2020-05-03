Dünyaca ünlü yayınlar online erişimde

Ege Üniversitesi(EÜ) Merkez Kütüphanesi, Kovid-19 pandemisi sürecinde bilim, sanat, tıp, tarih gibi birçok alanda dünyaca ünlü elektronik dergi ve kitapları web üzerinden bilim insanlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin hizmetine açtı. Birçok yayınevinin, salgın nedeniyle evden çalışmak durumunda olan öğrencilere ve araştırmacılara bilimsel çalışmalarında destek olabilmek amacıyla elektronik kaynaklarının tamamını veya bir kısmını belli bir süreliğine ücretsiz erişime açtığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin abone olduğu tüm veritabanları ve deneme erişimine açılan tüm yeni elektronik kaynaklardan kullanıcıların yararlanmasını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Altı bin e-kitap

Rektör Budak, “Sağlık çalışanlarının yararlandıkları en önemli kaynaklardan olan ‘Clinical Key’ ve ‘Uptodate’ gibi veritabanlarına başta bu süreçte araştırmacılarımıza destek olmak amacıyla ücretsiz erişime açıldı. ‘Springer’, ‘Wiley’, ‘Elsevier’ gibi yayıncılar ders kitaplarını, ‘Proquest’, ‘MIT Press’, ‘Cambridge’, ‘Taylor and Francis’ elektronik dergileri ve binlerce elektronik kitabı ücretsiz erişime açtı. Ayrıca, ‘Turcademy’ veritabanı içeriğinde bulunan 6 bin Türkçe elektonik kitaba da kısa süreliğine ücretsiz erişim sağlanıyor. Öte yandan, ders çalışmanın dışında popüler gazete ve dergilere erişim sağlanan ‘Press Reader’ ve ‘dMags’ gibi veritabanları da yine online olarak öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın ulaşabilmeleri amacıyla kısa süreliğine ücretsiz” dedi.