Dünyalar Gümüş kardeşlerin oldu

Aydın Efeler’de yaşayan, dört yaşında geçirdikleri kas ve omurga hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş, bir hayırseverin evlerinin balkonuna asansör yaptırmasıyla yıllar sonra sokağa çıktı.

Aydın Efeler’de yaşayan 4 yaşında yakalandıkları kas ve omurga hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş’ün (26), dışarı çıkabilmek için evlerinin balkonuna asansör yapılma isteği gurbetçi hayırsever tarafından yerine getirildi. 4 yaşında hastalık teşhisi konulan ikizler, 12 yaşına geldiğinde yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. İlkokuldan sonra eğitimlerine devam edemedi. Çocuklar 7 yaşındayken eşi Hasan Gümüş’ü kaybeden Fethiye Gümüş, çocuklarına hayatını adadı.

Türkü söylediler

Yıllardır yaşamlarını evde sürdürmek zorunda kalan Gümüş kardeşler, geçen yıl ikinci kattaki evlerinin balkonuna asansör yapılmasını istedi. Gençlerin sesini İngiltere’de yaşayan hayırsever Cebrail Çiçek duydu. Asansörle sayesinde yıllar sonra tekerlekli sandalyeleriyle dışarıya çıkma mutluluğunu yaşayan ikiz kardeşler, Çiçek’e teşekkür etti. Kardeşler, rahatça aşağı inip dışarıda dolaştı, sevinçlerini ‘Sarardı yaprağım kurudu dalım’ adlı türküyü söyleyerek kutladı.

Çok mutlular

Emre Gümüş, “İkiz kardeşimle birlikte 1 yıl önce asansör yapılması için yardım talebinde bulunmuştuk. Sesimizi duyarak İngiltere’den bir ağabeyimiz bizi aradı. Bizim için asansör yapacağını söyledi. Sonunda asansörümüz yapıldı. Dışarıya çıkmak çok güzel” dedi. Barış Gümüş de, “Dışarının havası, kuşların ötüşü, ağaçların rüzgarla gelen sesi bunlar bizi çok mutlu etti” diye konuştu.