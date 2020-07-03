Dünyanın en büyük batık uçağı Ada’da

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, dört yıl önce batırılan dünyanın en büyük batık uçağı ile önemli bir dalış noktasına kavuştu. Dünyanın birçok yerinden yabancı turistler ile Türkiye’nin farklı noktalarından dalgıçların, resifleşen büyüleyici görünümüyle batık uçağı keşfetmeye geliyor.

54 metre uzunluğunda, 44 metre kanat genişliğinde ve 47 ton ağırlığındaki Airbus A300 kargo uçağı, balıklar için önemli bir resif noktası oldu, bölge su altı canlılığı açısından zenginleşti.