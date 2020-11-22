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    22.11.2020 - 00:02 |

    Dünyanın en iyilerinden...

    Dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı listede Ege’den 15 akademisyene yer verildi

    Dünyanın en iyilerinden...

    Dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı listede Ege Üniversitesi’nden (EÜ) 15 akademisyen yer aldı. Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde yayımlanan ‘Updated science-wide author databases of standardized citation indicators’ başlıklı makalesinde dünyada ilk yüzde 2’lik dilimde EÜ’den 15 akademisyen yer aldı. Sıralamada, bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine bağlı olarak değerlendirme yapıldı.

    ‘Gurur duyduk’

    Listede Egeli akademisyenlerin de bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi 65 yıldan bu yana attığı tüm adımları ülkesine ve dünyaya katkı hedefleri üzerine inşa ediyor. Bilim insanlarımız bugün de, bilimsel çalışmalarını araştırmalarını aynı anlayışla sürdürerek, çağımızın en güncel sorunlarına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor” dedi.

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