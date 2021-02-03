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    HaberlerEge Haberleri Dünyanın güvenini kazandı
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    03.02.2021 - 00:05 |

    Dünyanın güvenini kazandı

    Katmerciler, zırhlı savunma aracı ihracatında 39 milyon 450 bin euroluk anlaşmaya imza attı.

    Dünyanın güvenini kazandı

    Sözleşme kapsamında, Katmerciler’in kendi geliştirdiği zırhlı muharebe aracı Hızır ile Hızır’ın sınır güvenliği için özel olarak geliştirilmiş versiyonu olan Ateş yer alıyor. Anlaşmayla, zırhlı personel taşıyıcı Khan da ilk kez ihraç edilmiş olacak. Khan, NATO standartlarında üretilen, mayına ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, monokok zırh çeliği gövdeye sahip, manevra gücü yüksek, bakımı kolay, 4x4 özelliğe sahip bir güvenlik aracı olarak öne çıkıyor.

    Gurur veren imza

    Farklı zırhlıların yer aldığı bir paketin teslimatını partiler halinde 2022 yılına kadar tamamlayacaklarını belirten Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, “Türkiye savunma sanayisine uluslararası ölçekte duyulan güvenle 40 milyon euroluk bir anlaşmaya imza atmış olmak gurur verici. Bu başarı, Türk zırhlılarının dost ülke envanterlerinde daha güçlü bir şekilde yer almasına imkan vereceği gibi, Katmerciler’in ihracat hamlesini büyütmesine de katkı sağlayacak. 2020 yılını da; gelir, ihracat ve karlılık hedeflerimizin üzerinde tamamladık” dedi.

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