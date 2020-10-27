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    HaberlerEge Haberleri Dünyanın sekizinci aktif şehrine aday
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    27.10.2020 - 00:04 |

    Dünyanın sekizinci aktif şehrine aday

    Dünyanın sekizinci aktif şehrine aday

    Konak Belediyesi, dünyada sadece 7 şehrin sahip olduğu Global Aktif Şehir unvanını almak için çalışmalarını başlattı. İngiltere Liverpool şehrinin öncülük ettiği, Avusturalya, İsviçre ve Kanada gibi ülkelerin de öncüleri arasına katıldığı Global Aktif Şehir, 7’den 77’ye herkesin katıldığı bir fiziki aktivite projesi olarak tanımlanıyor. Konak’ta aktif yaşamı desteklemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını sosyal, sportif ve kültürel yaşamın gelişimine yönelik düzenlediklerini belirten Başkan Abdül Batur, şunları söyledi:

    “Gültepe’de kentsel dönüşüm planlarını yaparken, buradaki dönüşümü Toros Sosyal Tesisi ile Gültepe Spor Merkezi ile bütünleştiriyoruz. 14 semt merkezimiz, 11 spor merkezimiz, 5 kültür merkezimiz ve ileri yaş sağlıklı yaşam merkezimizle aktif yaşamı her mahallemizde sürdürüyoruz.”

    KAÇAK MOLOZA ÖZEL EKİP

    KONAK Belediyesi, kaçak moloza karşı yürüttüğü etkin mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem aldı. Zabıta Müdürlüğü’ndeki görevli ekip sayısı artırıldı, kaçak moloz tespiti için yeni oluşturulan ekip 7 gün 24 saat görev yapacak. Kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 41/1 maddesi uyarınca işlem yapan ekipler, son bir haftada üç kişiye cezai işlem uyguladı.

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