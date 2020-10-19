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    19.10.2020 - 00:06 | | ERSAN ERDOĞAN DHA

    Dünyanın zeytinyağı Akhisar’dan

    Dünyanın zeytinyağı Akhisar’dan

    TÜRKİYE’NİN sofralık yeşil zeytin üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı Akhisar’daki Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı satışı yapılıyor. Türkiye’deki 190 milyon zeytin ağacından 22 milyonunun yetiştiği Akhisar’da, Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 65 fabrikada sıkılan zeytinyağları, dünyanın 60 farklı ülkesine gönderiliyor.

    60 ülkeye gidiyor

    Türkiye’nin ürettiği 200 bin ton zeytinyağıyla Türkiye’nin yetinmemesi gerektiğine dikkat çeken Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, “Dünyadaki en kaliteli bitkisel yağı üretiyoruz. Bu yıl zeytinler çok verimli ve kaliteli. Akhisar’da bu yıl mahsulümüz çok. Türkiye ortalamasında üst noktalardayız. Akhisar’da 65 zeytinyağı fabrikamız var ve şu anda 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörün en sağlıklı yağını üretiyoruz. Bu sene Türkiye’de zeytin ve zeytin yağı kalitesi çok yüksek. Türkiye yıllık ortalama 450 bin tonluk sofralık zeytin üretimiyle dünyada ikinci, yıllık 200 bin tonluk zeytinyağı üretimiyle de dördüncü sırada. Zeytincilik sektörü 2020 yılının ilk 6 ayında, 141 milyon dolarlık ihracata imza attı. Hedefimiz 1.5 milyar dolarlık ihracata ulaşmak” diye konuştu.

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