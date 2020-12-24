Dünyaya bakışları resimlerde

Pınar, 39 yıldır gerçekleştirdiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle kapsamlı bir sosyolojik araştırma raporu hazırladı. Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, “İncelediğimiz resimlerde doğa ve insan temalı resimlerin önplana çıkması, kent hayatında çocukların doğaya olan özlemini gözler önüne seriyor. Serbest temalı yarışmanın başvuru tarihleri karantina sürecinin başlarına denk gelse de çocuklar, ‘Yeni Normal’i de hayal dünyalarından resimlerine taşıdı. Ege Bölgesi özelindeyse minikler; doğa ve insan, sosyal çevre ve insan, portre, tekil ve soyut nesneler, boş zaman etkinlikleri ile toplumsal olaylar konulu resimler çizdi” dedi.