07.06.2020 - 00:01 |
Dünyayı çöp sardı
Buca Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nde örnek bir farkındalık projesine imza attı.
Vatandaşlar, çöpleri yere atmak yerine Forbes Caddesi’nde konumlandırılan dünya haritasının üzerine yapıştırdı. Kısa sürede çöple dolan pano, çevre kirliliğinin yarattığı çirkin görünümü gözler önüne serdi. Poşet, kağıt, izmarit, pet şişe gibi atıklarla dolan haritanın diğer yarısı çalışma sonunda açıldı. Yarısı atıklarla, diğer yarısı da yeşil ve maviliklerle kaplı dünya haritası, insanların yarattığı çevre kirliliğini gözler önüne serdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.