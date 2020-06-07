Dünyayı çöp sardı

Vatandaşlar, çöpleri yere atmak yerine Forbes Caddesi’nde konumlandırılan dünya haritasının üzerine yapıştırdı. Kısa sürede çöple dolan pano, çevre kirliliğinin yarattığı çirkin görünümü gözler önüne serdi. Poşet, kağıt, izmarit, pet şişe gibi atıklarla dolan haritanın diğer yarısı çalışma sonunda açıldı. Yarısı atıklarla, diğer yarısı da yeşil ve maviliklerle kaplı dünya haritası, insanların yarattığı çevre kirliliğini gözler önüne serdi.