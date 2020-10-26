Duran’ın üçüncü kitabı raflarda

Yazmaya karşı aşırı bir ilgisi olduğunu belirten Duran, “Sanatın yelpazesinde rüzgar olunca bazen boran fırtınası, bazen meltem, şimdi de karayel oldum” dedi. Duran, “Siz siz olun sakın sanatsız kalmayın” diye konuştu.