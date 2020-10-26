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    26.10.2020 - 00:02 |

    Duran’ın üçüncü kitabı raflarda

    Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulunduğu dönem İlhan Genç’in önerisiyle yazarlık serüveni başlayan Şaziment Duran’ın, “Zincirlerinizi Kırın”, “Rüya İle Gerçek Arasında”, “Vatikan” ve son olarak “Mahzenden Dijital Gezegene Yolculuk” adlı kitabını sevenlerine imzaladı.

    Duran’ın üçüncü kitabı raflarda

    Yazmaya karşı aşırı bir ilgisi olduğunu belirten Duran, “Sanatın yelpazesinde rüzgar olunca bazen boran fırtınası, bazen meltem, şimdi de karayel oldum” dedi. Duran, “Siz siz olun sakın sanatsız kalmayın” diye konuştu.

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