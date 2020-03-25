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    HaberlerEge Haberleri Durmak yok!
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    25.03.2020 - 00:03 |

    Durmak yok!

    Toplantıları telekonferansla sürdüren MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı “Tedbirlerimizi alıp güçlü Türkiye’nin inşası için aralıksız çalışıyoruz” dedi

    Durmak yok!

    Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, haftalık Yönetim Kurulu toplantılarını video konferans yöntemiyle sürdürüyor. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığında, salgının ekonomik ve sosyal boyutunun değerlendirildiği toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri 27 kişi ile tam kadro katıldı.

    Eylem planı hazırlanıyor

    Tedbirler ve genelgeler doğrultusunda, süreci en az zararla atlatabilmek için MÜSİAD’ın üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirdiğini belirten Saygılı, “Devletimiz virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için tüm imkânlarını seferber etti. Sağlık çalışanlarımız uykularından, ailelerinden feragat ederek canla başla çalışıyor. Biz de MÜSİAD olarak, bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret ederken, diğer yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bunun için tedbirimizi alıp, ‘Durmak yok yola devam’ diyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar her zorlu dönemeçte devletimizin ve halkımızın yanında ve destekçisi olmayı kendine şiar edinen MÜSİAD, bu süreçte de başta üyelerimiz olmak üzere tabandan gelen talep, şikâyet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturacak” diye konuştu.   

     

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