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    HaberlerEge Haberleri Dutlulu 500 günü anlattı
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    25.10.2020 - 00:02 |

    Dutlulu 500 günü anlattı

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, göreve geldiği ilk 500 günde hayata geçirdiği hizmet ve projelerin tanıtımını yaptı.

    Dutlulu 500 günü anlattı

     Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan tüm Akhisar’ı kucakladıklarını ifaden eden Başkan Dutlulu, kenti vatandaşla birlikte yönettiklerini dile getirdi. Alt ve üstyapı hizmetleri, park ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra eğitim, sanat, spor, kültür, sosyal yardımlaşma ve pandemi sürecinde hayata geçirilen hizmetleri anlatan Başkan Dutlulu, “Yola çıkarken parkları, yolları, sosyal tesisleri, yeşil alanları, hizmet binaları, eğitim alanları, kültür ve sanat etkinlikleriyle 7’den 77’ye tüm hemşehrilerimizin konforlu bir yaşam sürdüğü çağdaş ve modern bir şehir hayal ettik. Bu hayallerimizi, sizlerin de desteğiyle her geçen gün gerçekleştiriyoruz” dedi.

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