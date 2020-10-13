Dutlulu’dan maske

Yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıfların örgün eğitime başladığı Akhisar’da, Akhisar Belediyesi tarafından tüm eğitim kurumlarına ücretsiz maske dağıtıldı. Başkan Besim Dutlulu da ilk gün heyecanına ortak oldu. Tüm öğrencilere ve öğretmenlere önce sağlık, sonra da iyi dersler dileyen Dutlulu, “İçerisinde 5 adet maske bulunan paketlerimizi öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.