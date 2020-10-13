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    HaberlerEge Haberleri Dutlulu’dan maske
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    13.10.2020 - 00:02 |

    Dutlulu’dan maske

    Dutlulu’dan maske

    Yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıfların örgün eğitime başladığı Akhisar’da, Akhisar Belediyesi tarafından tüm eğitim kurumlarına ücretsiz maske dağıtıldı. Başkan Besim Dutlulu da ilk gün heyecanına ortak oldu. Tüm öğrencilere ve öğretmenlere önce sağlık, sonra da iyi dersler dileyen Dutlulu, “İçerisinde 5 adet maske bulunan paketlerimizi öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

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