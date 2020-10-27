Duygulandıran açılış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir’de, Çiğli Belediyesi’nce Harmandalı Mahallesi’nde yaptırılan, üç yıl önce vefat eden ağabeyi Nihat Gürer’in ismini taşıyan parkın açılışına katıldı.

Açılış sırasında duygulandığı gözlenen Akşener, “Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu” ifadelerini kullandı.