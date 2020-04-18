18.04.2020 - 00:02 |
DYO ile Kendin Yap
Türkiye boya sektörünün öncü markalarından DYO, evde kaldıkça bulunduğu ortamı yenilemek ve güzelleştirmek isteyen tüm tüketicilere “Kendin Yap” diyor.
Ressam Yağmur Yörük ile hazırlanan ‘DYO ile Kendin Yap’ video serisi, uygulama ve renk önerileriyle tüm tüketicilere ilham kaynağı olmak amaçlıyor. Seriyi DYO’nun Youtube, Instagram ve Facebook hesaplarından takip etmek mümkün.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.