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    HaberlerEge Haberleri DYO, ilk 25’teki yerini korudu...
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    29.05.2020 - 00:00 |

    DYO, ilk 25’teki yerini korudu...

    Avrupa’nın en büyük boya üreticisi firmaları açıklandı. Boya firmalarının ciroları, ihracattaki payları ve çalışan sayısının dikkate alındığı araştırmada, listeye Türkiye’den Yaşar Holding, DYO Boya ile 22. sıradan girdi. European Coating tarafından yapılan 2020 yılı araştırma sonuçlarında Türkiye’nin yerli ve milli boya markası DYO, Avrupa’daki boya firmaları arasında ilk 25’teki yerini korudu. Hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana müşterilerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere çalışan DYO, yurt içi pazarda liderliğini korurken 45’den fazla ülkeye de ihracat yapıyor. Yaşar Holding’in boya markası DYO bir yandan güçlü ve köklü marka kimliğiyle bir yandan da sektöre kazandırdığı ilkler ve yenilikçi ürünleriyle Türkiye boya sektöründe öncü rolünü koruyor.

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