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    HaberlerEge Haberleri E-ticaret sınırları kaldırıyor
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    13.01.2021 - 00:04 |

    E-ticaret sınırları kaldırıyor

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerinin pandemiyle değişen dünya ticaretine adaptasyonunu hızlandırmak için yeni yılın ilk toplantısında e-ticaret konusunu işledi.

    E-ticaret sınırları kaldırıyor

    E-ticaretin, Kobilerin ve kadınların önündeki bariyerleri kaldırdığını, bölgesel bazlı girişimlerin ise ulusal bazda yer bulmasını sağladığını dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “E-ticaretin konforuna alışan müşterilerin pandemi sonrasında da e-ticaret yapmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum da e-ticaret ve onun bir ileri adımı olan e-ihracat konusuna hem firmaların hem de devletin eğilmesini ve uygulamada görülen aksaklık ve mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesini zorunlu hale getiriyor” dedi.

    8 milyon ek tüketici

    Konuşmacı, E-Ticaret İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Öztap ise, “2019’da 136 milyar hacimde olan e-ticaret 2020’de 250 milyar hacme ulaştı. Eskiden internetten alışveriş yapmayan 8 milyon tüketici kredi kartı alarak bu sektöre girdi. E-ticaret siteleri sayesinde 2019’da internet üzerinden ihracat yapılan ülke sayısı 3’ken, 2020’de 20’ye çıktı. Bu rakam 2021’de daha da büyüyecek” diye konuştu.

     

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