E-ticaret sınırları kaldırıyor

E-ticaretin, Kobilerin ve kadınların önündeki bariyerleri kaldırdığını, bölgesel bazlı girişimlerin ise ulusal bazda yer bulmasını sağladığını dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “E-ticaretin konforuna alışan müşterilerin pandemi sonrasında da e-ticaret yapmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum da e-ticaret ve onun bir ileri adımı olan e-ihracat konusuna hem firmaların hem de devletin eğilmesini ve uygulamada görülen aksaklık ve mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesini zorunlu hale getiriyor” dedi.

8 milyon ek tüketici

Konuşmacı, E-Ticaret İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Öztap ise, “2019’da 136 milyar hacimde olan e-ticaret 2020’de 250 milyar hacme ulaştı. Eskiden internetten alışveriş yapmayan 8 milyon tüketici kredi kartı alarak bu sektöre girdi. E-ticaret siteleri sayesinde 2019’da internet üzerinden ihracat yapılan ülke sayısı 3’ken, 2020’de 20’ye çıktı. Bu rakam 2021’de daha da büyüyecek” diye konuştu.