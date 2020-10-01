01.10.2020 - 00:01 |
E-ticarete hazırlık
E-ticaret pazarına giriş stratejileri, Ege İhracatçı Birlikleri’nin Yalın Enstitü ve OTTE Chrysalis işbirliğinde e-ihracat Danışmanı Ömür Topaç’ın katılımıyla düzenlediği online video konferansta konuşuldu.
Pandemiyle birlikte dijitalleşme ticarette ana akım haline geldiğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Global e-ticaret pazarının 2021’de 5 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Sanayi 4.0 vizyonunun gerçekleşmesi için süreci üretimden Ar-Ge’ye kadar detaylı şekilde yürütmemiz gerekiyor. Büyümek isteyen işletmelerimizin inovasyon odaklı bir dijital dönüşüm planı yapması da en önemli adım olacak” dedi.