E-ticarete hazırlık

Pandemiyle birlikte dijitalleşme ticarette ana akım haline geldiğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Global e-ticaret pazarının 2021’de 5 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Sanayi 4.0 vizyonunun gerçekleşmesi için süreci üretimden Ar-Ge’ye kadar detaylı şekilde yürütmemiz gerekiyor. Büyümek isteyen işletmelerimizin inovasyon odaklı bir dijital dönüşüm planı yapması da en önemli adım olacak” dedi.