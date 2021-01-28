E-ticarette 3D etkisine 2 milyon dolar yatırım

Yatırım turunda Kültepe Yatırım ve EGİAD Melekleri’nin yanı sıra yurt dışından melek yatırımcılar da yer aldı.



200 ülkeye ulaştı



Şirket kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Yekta Başak; ev dekorasyon, ayakkabı giyim, moda, aksesuar ve oyuncak sektörlerini de hedeflediklerinin altını çizdi. Yatırım turu, güzel bir hikâyeyi de ortaya çıkardı. EGİAD, Başak’ı ilk kez 2008’de bir lise başarı ödülü ile tanımıştı. Şimdi ise melek yatırımcı ağıyla girişimin bir parçası oldu.

Artırılmış gerçeklik (AR) destekli yeme-içme asistanı Diner ile kısa sürede 3 ülkede 200’den fazla üye restorana ve aylık 40 binden fazla aktif kullanıcıya ulaşarak dikkatleri üzerine çeken ART Labs, 2019 yılında Uğur Yekta Başak, Dr. Mahdi Kazempour ve Sercan Demircan tarafından kuruldu. Platformu kullanan şirketler kodlama yapmadan e-ticaret sitelerine artırılmış gerçeklik deneyimi ekleyebiliyorlar. Sunulacak ürünlerin 3D görsellerinin oluşturulması ise gücünü görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmalarından alan bulut tabanlı bir sistem ile sağlanıyor.