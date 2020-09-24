“EBA’ya giremeyen gencimiz kalmasın”

Edremit’te uzaktan eğitime erişim imkanı bulunmayan 3 bin öğrencinin tablet bilgisayar sahibi olabilmesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derslerini yapabilmeleri amacıyla Kaymakamlık tarafından kampanya başlatıldı. “Devlet millet el ele EBA’ya ulaşmayan kalmasın” sloganıyla hareket ettiklerini belirten Kaymakam Turgay Ünsal, kampanyaya bağışlanacak tabletlerin EBA’ya uyumlu, 9 inç ekran boyutu ve 2 GB ram kapasitesine sahip olması gerektiğini söyledi. l AA