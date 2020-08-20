Echo’da nostalji

5 yıldan beri İzmir’e gelmediğini ve çok özlediğini belirten Erkoç, “Echo’nun Kovid-19’a karşı duyarlılıklarını duyunca sahne teklifini kabul ettim. Hazırlıkları süren klip çalışmalarıma biraz ara vererek Mordoğan’a geleceğim” dedi. Echo’nun Koordinatörü Koray Hepenson, “Coşkun Sabah, Yeni Türkü’den sonra şimdi de sıra Sinan Erkoç’da. Sürpriz konserlere devam edeceğiz” diye konuştu.