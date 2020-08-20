BİST1.1252.95EURO8.630.00USD7.28-0.10ALTIN452.23-4.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Echo’da nostalji
    ABONE OL
    20.08.2020 - 02:27 |

    Echo’da nostalji

    Türk müziğinin güçlü seslerinden Sinan Erkoç, 21 Ağustos akşamı, Mordoğan Echo’da sahneye çıkacak.

    Echo’da nostalji

    5 yıldan beri İzmir’e gelmediğini ve çok özlediğini belirten Erkoç, “Echo’nun Kovid-19’a karşı duyarlılıklarını duyunca sahne teklifini kabul ettim. Hazırlıkları süren klip çalışmalarıma biraz ara vererek Mordoğan’a geleceğim” dedi. Echo’nun Koordinatörü Koray Hepenson, “Coşkun Sabah, Yeni Türkü’den sonra şimdi de sıra Sinan Erkoç’da. Sürpriz konserlere devam edeceğiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

    Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

    Sıradaki Haber