Eczacılara da ücretsiz

Sağlık çalışanlarına belediye otobüslerini ücretsiz yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, eczacılar ve eczacı çalışanlarına da aynı kolaylığı getirdi. Eczacılar ve eczanede çalışan personel Eczacılar Odası’nın verdiği kimliklerle yararlanabiliyor.