26.03.2020 - 00:00 |
Eczacılara da ücretsiz
Sağlık çalışanlarına belediye otobüslerini ücretsiz yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, eczacılar ve eczacı çalışanlarına da aynı kolaylığı getirdi. Eczacılar ve eczanede çalışan personel Eczacılar Odası’nın verdiği kimliklerle yararlanabiliyor.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.