BİST1.099-0.06EURO8.79-0.08USD7.44-0.05ALTIN465.94-0.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Edebiyat Otobüsü
    ABONE OL
    11.09.2020 - 00:02 |

    Edebiyat Otobüsü

    Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin organize ettiği Marmaris Kitap Günleri başladı.

    Edebiyat Otobüsü

    Marmaris Atatürk Meydanı’nda kapılarını açan Edebiyat Otobüsü, ziyaretçilerini kitapların büyülü dünyası ile buluşturuyor. 13 Eylül’e kadar saat 15.00-24.00 saatleri arasında açık olacak Edebiyat Otobüsü’nde birçok şair, yazar ve edebiyatçı da Marmarislilerle bir araya geliyor. Bugün Raşit Öztürk ve Halim Yazıcı’nın imza günü, yarın ise saat 21.00’de ünlü şair Şükrü Erbaş ve yazar Barış İnce ‘Yazmanın İncelikleri’ isimli söyleşileri gerçekleşecek. 13 Eylül Pazar günü de Otisabi çizgi karakteri ile tanınan Yılmaz Aslantürk, hayranlarıyla buluşacak. Söyleşi saat 20.00’da başlayacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

    Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

    Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

    Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

    Son dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

    Son dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber