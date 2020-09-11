Marmaris Atatürk Meydanı’nda kapılarını açan Edebiyat Otobüsü, ziyaretçilerini kitapların büyülü dünyası ile buluşturuyor. 13 Eylül’e kadar saat 15.00-24.00 saatleri arasında açık olacak Edebiyat Otobüsü’nde birçok şair, yazar ve edebiyatçı da Marmarislilerle bir araya geliyor. Bugün Raşit Öztürk ve Halim Yazıcı’nın imza günü, yarın ise saat 21.00’de ünlü şair Şükrü Erbaş ve yazar Barış İnce ‘Yazmanın İncelikleri’ isimli söyleşileri gerçekleşecek. 13 Eylül Pazar günü de Otisabi çizgi karakteri ile tanınan Yılmaz Aslantürk, hayranlarıyla buluşacak. Söyleşi saat 20.00’da başlayacak.