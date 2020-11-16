Edebiyat Otobüsü okurları ağırlıyor...

ÇİĞLİ Belediyesi, Edebiyat Otobüsü’nü kente getirdi. Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Çiğlili edebiyatseverlerle yazarlar Barış İnce, Berçem Akbaş ve Neslican Yiğitler bir araya geldi. Kitap yazmanın incelikleriyle ilgili okurlarla söyleşi düzenlendi. Başkan Utku Gümrükçü, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ücretsiz kitap dağıtımında bulundu. Toplumsal gelişimin okumakla mümkün olacağını ifade eden Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğlili vatandaşlarımızı edebiyata yönlendirmek için birçok etkinlik düzenledik” dedi.