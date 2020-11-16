BİST1.2911.54EURO9.09-0.07USD7.68-0.06ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Edebiyat Otobüsü okurları ağırlıyor...
    ABONE OL
    16.11.2020 - 00:02 |

    Edebiyat Otobüsü okurları ağırlıyor...

    Edebiyat Otobüsü okurları ağırlıyor...

    ÇİĞLİ Belediyesi, Edebiyat Otobüsü’nü kente getirdi. Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Çiğlili edebiyatseverlerle yazarlar Barış İnce, Berçem Akbaş ve Neslican Yiğitler bir araya geldi. Kitap yazmanın incelikleriyle ilgili okurlarla söyleşi düzenlendi. Başkan Utku Gümrükçü, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ücretsiz kitap dağıtımında bulundu. Toplumsal gelişimin okumakla mümkün olacağını ifade eden Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğlili vatandaşlarımızı edebiyata yönlendirmek için birçok etkinlik düzenledik” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor...

    Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    Sıradaki Haber