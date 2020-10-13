Edremit Körfezi’nde kırma mesaisi başladı

Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde kırma zeytin mesaisi başladı. Taş ya da tahtalarla kırılan zeytinler, önce tatlı su dolu kaplarda, 2-3 günde bir suyu değiştirilerek yaklaşık 20 gün bekletiliyor. Olgunlaştıktan sonra da sofralarda yerini alıyor. Bölgenin 3-4 aydır pek yağış almamasından dolayı ticari olarak değil, üreticinin kendi için tadımlık kırma zeytin hasadına başladığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, “Kırma zeytin tamamen doğal fermente yöntemiyle yapılır. Zeytin toplanıldığı zaman acıdır. Kırma zeytin, kararmamış, ilk yağa girmeye başlamış yeşil zeytinden yapılır” dedi.

Yağmur sevinci

Öte yandan Edremit Körfezi bölgesinde 2 gün süreyle devam eden yağmur zeytin üreticisini sevindirdi. Zeytinde ve yağda kalitenin artacağını anlatan çiftçiler, iyi fiyat bekliyor. l AA-dha