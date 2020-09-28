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    HaberlerEge Haberleri Edremit Körfezi’nde yılın ilk zeytinyağı
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    28.09.2020 - 00:02 |

    Edremit Körfezi’nde yılın ilk zeytinyağı

    Edremit Körfezi’nde yılın ilk zeytinyağı

    Türkiye’nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi’nde, yeni sezonun ilk zeytinlerinden yağ elde edildi.

    Ayvalık’taki bir firmada, 2020-2021 sezonunun ilk zeytinlerinden yağ sıkılması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, “Yeni sezonunun ilk mahsulüne ait zeytinyağının tadına baktık. Hasat sezonunun çiftçilere, zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara ve bu işten  ekmek yiyen herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek de bu yıl çok yüksek bir zeytin rekoltesi beklemediklerini ama hasatın kalitesinin iyi olacağını belirtti. l AA

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