Efe’den Kaplan’a ziyaret

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, milli futbolcuyu makamında ağırlayarak tebrik etti.



‘Gurur verici’



Koçarlı Belediyespor altyapısında yetişen Efe Binici, milli takım formasıyla çıktığı ilk mücadelede Bursaspor’dan Ozan İsmail Koç’un yerine ikinci yarı oyuna dahil oldu. 45 dakika sahada kalan Binici, Beşiktaş’ın 10 numarası Emre Yıldız’a asist yaparak Slovenya ile 1-1 berabere kalınmasında önemli rol oynadı. Milli takım heyetinden tam not alan Binici’nin rövanş maçında ilk 11 başlaması bekleniyor. Binici, maçın ardından Başkan Nedim Kaplan’ı ziyaret etti. Kaplan, Binici’yi başarısından dolayı tebrik etti. Binici, “Milli takımımıza hizmet etmek gurur verici bir şey. 11 yaşımda çıktığım bu yol çok uzun ve sorunluydu. Bu yolda bana yardımını hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Nedim Kaplan’a çok teşekkür ediyorum. Onun verdiği destekle bugünlere gelebildim” diye konuştu. Öte yandan Başkan Kaplan ise, “Efe’yi burada yeniden görmek beni çok mutlu etti. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



