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    HaberlerEge Haberleri 'Efeler ligi 14 takım olsun'
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    26.03.2020 - 00:01 |

    'Efeler ligi 14 takım olsun'

    'Efeler ligi 14 takım olsun'

    Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Play Off final grubuna adını yazdıran Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi üzerine Efeler Ligi’nin kapısında kaldı. Final grubunda mücadele edecek 4 takımın yabancı oyuncuların ülkelerine dönmesi üzerine İzmir temsilcisi, Türkiye Voleybol Federasyonu’na 4 ekibin de bir üst lige alınması için başvuru yapma kararı aldı. Ortadaki belirsizliğe dikkat çeken ve finaldeki 4 takımın yabancılarının ülkesine dönmesini sebep gösteren Altekma, ligin 14 takıma çıkarılarak, finale kalan 4 takımın da lige alınması için Voleybol Federasyonu’na başvuruda bulunacak.

    Adil karar bekleniyor

    TFL Altekma ve 1. Erkekler Play Off yarı final karşılaşmalarında Haliliye Belediye, Cizre Belediye, Kocaeli B.Ş.B. Kağıt Spor’un yer aldığı 2. Grup’tan Haliliye Belediyesi ile birlikte final vizesi almıştı. İlk gruptan ise Solhanspor ve faaliyetlerini düşürdükten sonra 1. Lig’ten başlayan Ege ekibi Afyon Belediye Yüntaş finale yükselen ekipler oldu. Dört ekip Efeler Ligi’ne yükselmek için final maçlarına hazırlanırken, erteleme kararı gelmişti. Basketbol Süper Ligi’nin 16 takımla oynatıldığını hatırlatan voleybolseverler, daha önce 14 takımla oynanan ligdeki takım sayısının 12 takımdan tekrar 14 takıma çıkarılmasının bir sakınca yaratmayacağını belirtiyor. Voleybol Federasyonu’ndan adil bir karar bekliyor.

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