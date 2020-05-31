Ambalaj Atıkları Toplama Aracı belirlenen gün ve saatlerde kent merkezinde ‘Hoşgeldin Bahar’ jeneriğiyle dolaşıyor. Çevreye duyarlı Efeslim Kart sahiplerinin evlerinde biriktirmiş oldukları cam, metal, kâğıt ve plastik atıklar, görevlilere teslim edildikten sonra kartlara puan yükleniyor. Kart sahipleri puanlarla eğitime destek olabilecekleri gibi kent esnafından alışveriş yaparken de kullanabiliyor.