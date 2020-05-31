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    HaberlerEge Haberleri Efeslim Kart
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    31.05.2020 - 00:01 |

    Efeslim Kart

    Efes Selçuk’un sosyal yaşam kartı Efeslim Kart, çevrecilerin kapısını çalmaya başladı.

    Efeslim Kart

    Ambalaj Atıkları Toplama Aracı belirlenen gün ve saatlerde kent merkezinde ‘Hoşgeldin Bahar’ jeneriğiyle dolaşıyor. Çevreye duyarlı Efeslim Kart sahiplerinin evlerinde biriktirmiş oldukları cam, metal, kâğıt ve plastik atıklar, görevlilere teslim edildikten sonra kartlara puan yükleniyor. Kart sahipleri puanlarla eğitime destek olabilecekleri gibi kent esnafından alışveriş yaparken de kullanabiliyor.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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