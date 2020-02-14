14.02.2020 - 00:04 |
Efeslim Kart’la esnaf kazanacak
Selçuk’un sosyal yaşam kartı Efeslim Kart hakkında vatandaş bilgilendirildi.
Sosyal yaşama, çevreye, eğitime ve esnafa destek olacak kart, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından tanıtıldı. Efeslim Kart projesinin çıkış amacının dar gelirliye destek olduğunu belirten Başkan Sengel, “Daha fazla kişiye nasıl ulaşabiliriz diye düşündük. Esnafımıza bir çağrıda bulunduk. Bu noktada sosyal yardımda en çok gerekli ihtiyaçların neler olduğunu tespit ettik. Büyük marketler yerine esnafımızın kazanmasını istedik” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.