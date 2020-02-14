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    HaberlerEge Haberleri Efeslim Kart’la esnaf kazanacak
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    14.02.2020 - 00:04 |

    Efeslim Kart’la esnaf kazanacak

    Selçuk’un sosyal yaşam kartı Efeslim Kart hakkında vatandaş bilgilendirildi.

    Efeslim Kart’la esnaf kazanacak

    Sosyal yaşama, çevreye, eğitime ve esnafa destek olacak kart, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından tanıtıldı. Efeslim Kart projesinin çıkış amacının dar gelirliye destek olduğunu belirten Başkan Sengel, “Daha fazla kişiye nasıl ulaşabiliriz diye düşündük. Esnafımıza bir çağrıda bulunduk. Bu noktada sosyal yardımda en çok gerekli ihtiyaçların neler olduğunu tespit ettik. Büyük marketler yerine esnafımızın kazanmasını istedik” dedi.

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