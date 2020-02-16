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    16.02.2020 - 00:03 |

    Ege, aşka geldi!

    Bölgemizin dört bir yanında nikah tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih etti. Başkanlar, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Özel etkinlikler düzenlendi.

    Ege, aşka geldi!

    40. yıl sürprizi

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 40 yıl ve üstü evli çiftlerle bir araya geldi. Çiftler müzik eşliğinde bol bol şarkılar söyledi, dans etti. Başkan Gümrükçü onlara, ‘Bir yastıkta kırk yıl’ yazan yastıklar hediye etti, “Ben 40 yıl boyunca sürdürdüğünüz sevgi ve birliktelik için sizleri kutluyorum. Tüm büyüklerime saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarınızın da bu topluma çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Herkese uzun ömürler diliyorum. Çiğli Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sizlere sunmak istiyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

    Ege, aşka geldi

    Sanat şöleni

    14 Şubat Sevgililer Günü’nü etkinliklerle kutlayan Buca Belediyesi, vatandaşlara eğlence dolu iki akşam yaşattı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda sergilenen ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. 14 Şubat’a özel gerçekleşen bir diğer etkinlik ise Tarık Akan Gençlik Merkezi Pop Topluluğu Grup İlham tarafından verilen konser oldu. Mustafa Acar, Aslı Nur Gülcü ve Okan Seval’dan oluşan grup, romantik şarkılarını çiftler için söyledi.

    Ege, aşka geldi

    Hizmet binası mis gibi koktu

    Bergama Belediyesi’nde Sevgililer Günü, hizmet binasında dağıtılan nergislerle renklendi. Başkan Hakan Koştu’nun talimatıyla öğlen mesai başlangıcında her odaya buket buket nergis dağıtıldı. Nergislerin mis kokusu ve havası vatandaşlar ile personelin yüzünü güldürdü.

    Ege, aşka geldi

    ‘Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın’

    Turgutlu Belediyesi nikah salonunda Sevgililer Günü’nde 11 nikah kıyıldı. Nikah salonu, 14 Şubat’a özel olarak süslendi. Nikah merasimlerini gerçekleştiren Belediye Başkanı Çetin Akın, konuklara ‘Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın, Sevgililer Gününüz kutlu olsun’ yazılı kartların takılı olduğu karanfil hediye etti. Çiftlere mutluluklar dileyen Başkan Akın, “Memlekete saygılı, ailesini atasını seven, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Cumhuriyet çocukları yetiştirin” dedi.

    Ege, aşka geldi

    15 çift ‘evet’ dedi

    Yunusemre’de nikah tarihini unutulmaz kılmak isteyen 15 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu da bu özel günde evlenmek isteyen çiftlere sürpriz yaparak birim girişini ve salonu çiçek, balon ve tüllerle süsledi. Mutlu bir beraberliğe evet demek için Sevgililer Günü’nü seçen çiftler, bu günü özellikle seçtiklerini ifade etti, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

    Ege, aşka geldi

    14 Şubat için sıraya girdiler

    Kış aylarında günde ortalama 3-4 nikahın yapıldığı Bodrum Belediyesi nikah salonlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bu sayı 11’e çıktı. Nikahlar için çiftler aylar öncesinden sıra aldı. Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve nikah memurları evlenen çiftlere mutluluklar diledi.

    Ege, aşka geldi

    ‘Vicdanı, fikri hür nesiller yetiştirin’

    Milas’ta 17 çift, 14 Şubat’ta evlenmek için başvuru yaptı. Belediye Başkanı Muhammet Tokat da, Ali Bodru-Gülşade Şentürk çiftinin nikahını kıydı. Başkan Tokat, “Sizden bir tek isteğimiz var. Ülkemiz için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeniz” dedi.

    Ege, aşka geldi

    Balon uçurdular...

    Kuşadası’nda Sevgililer Günü coşkuyla kutlandı. Kuşadası Sevgi Sokağı’nda başlayan program, ‘Aşk korteji’yle devam etti. Atatürk Anıtı’nın önüne toplanan kalabalık ellerindeki kalpli balonları aynı anda havaya bıraktı. Kaleiçi Sokakları’nı festival havasına çeviren program kapsamında bando, ateşbaz, Trio Latin dansçılar ve daha birçok gösteri, unutulmaz anlar yaşattı. Başkan Ömer Günel, “İşimizi büyük bir sevgi, sınırsız bir aşkla yapıyoruz. Bu aşkın adı da Kuşadası’dır” dedi. Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde çalışan Savaş Yüksel de, 1 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı İrem Özkazak’a tiyatro sahnesinde evlilik teklifi yaptı.

    Ege, aşka geldi

     

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