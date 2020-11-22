Ege bölgesi tam not aldı

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak’ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya başlanan kısıtlamalar başladı, esnafın genelde uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele için valiliklere gönderdiği genelge kapsamında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar, önceki gün 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir’de de restoranlar, AVM’ler, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin çalışma saatlerine kısıtlama getirildi. Berber, restoran, AVM ve marketler kapatıldı, yeme-içme yerleri eve paket ve gel-al servislerine başladı.

‘Tedbirler yetersiz’

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde unlu mamüller işletmeciliği yapan Zeydan Akalan, “Bizim gibi işletmelere sahip arkadaşların işine yarıyor gibi görünüyor ama, diğer işletmeler açısından çok sıkıntılı bir hal aldı” dedi. İşyerinden çıktıktan sonra evine giden İsmail Can Kara da, son günlerde vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti, “Umarım herkes bu kurallara uyar ve bu dönemi bir an önce atlatırız” diye konuştu. Onur Yavaş ise, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ifade etti. Denizli’de yeni kısıtlamalara genel olarak uyulduğu görüldü. Kentte sadece yeme-içme yerleri telefonla ya da online sipariş aldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve çevresindeki tüm kafe ve restoranlar masa-sandalyelerini topladı. Restoran sahibi Erol Aktürk, “Tüm tedbirler bizim sağlığımız için. Devletimizin aldığı kararları sonuna kadar uygulayacağız” dedi.

Ekipler görevde

Manisa’da da saat 20.00 itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdurdu. Kentte gıda ürünleri satan işletmeler de, paket servise başladı. Uşak, Aydın ve Çanakkale’de ise asayiş ekipleri, denetimlerde bulundu. Birçok işyerinin kapandığı görüldü.