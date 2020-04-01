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    01.04.2020 - 00:16 |

    Ege, ele ele gönül gönüle

    ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı. Siyaset, eğitim, spor ve iş dünyasından birçok isim, bağışlarıyla ilk kıvılcımı çaktı. İsteyen herkes, Korona yazıp 8119’a kısa mesajla 10 lira bağış yapabiliyor

    Ege, ele ele gönül gönüle

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla, koronavirüs salgını nedeniyle geliri kesinlen ihtiyaç sahibi vatandaş için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na, İzmir ve Denizli’den ilk destekler geldi. Milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri ve belediye başkanları da maaşlarını bağışladı.

    Destek çağrısı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ üç, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya iki, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar bir maaşını bağışladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de birer maaş destekte bulundu. Hotar, tüm DEÜ Ailesi’ni de destek vermeye davet etti. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, birer maaşlarıya destek veren diğer isimler oldu. “Şimdi birlik olma vakti” diyen Koştu, “Her zorlukta millet olarak birlik olmayı başarıp, zorlukları yenen fedakar bir toplumuz” dedi.

    İlk bağış Zolan’dan

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ile birlikte 6’şar maaş bağışladıklarını açıkladı. İhtiyaç sahibi vatandaşın salgın süresince herhangi bir mağduriyet yaşamaması için başlatılan kampanyanın çok önemli olduğunu ifade eden Zolan, “Türk milleti, birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu zor günleri aşacak. El ele gönül gönüle, birlikte başaracağız. Denizlili işinsanları ve hayırseverleri de destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de altı aylık maaşını dayanışma kampanyası için bağışladı, “Kampanyaya omuz verelim ve bu süreci dayanışma ile atlatalım” dedi. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık üçer, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve Kale Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Salih Sağınç ise birer maaşlarını kampanyaya bağışladı. AK Parti İl Başkanı Necip Filiz 100 bin, Denizlispor Başkanı Ali Çetin de 50 bin lira bağış yaptı.

    Üç maaş da Şahin’den

    MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 3 aylık emekli maaşını kampanyaya bağışladığını duyurdu. Ayrıca MHP’nin teşkilat olarak da bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Rakamın ise en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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