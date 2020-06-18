Ege otelleri hareketlendi

Kapılarını açan işletmelerden birinin Müdürü Nihat Terzi, “Rezervasyonlarda ciddi bir artış var. 10 Temmuz-31 Ağustos’a kadar olan bölümde, düşündüğümüz doluluk oranına şimdiden ulaştık. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. İlk başlarda fiyatlarda artış vardı ancak Kovid-19 nedeniyle geçtiğimiz yılki fiyatlarımızla devam etme kararı aldık” diye konuştu.



‘Kasıma kadar doldu’



Marmaris’te bakanlığın tedbirlerine uygun şekilde kapılarını açan bölgenin ilk 5 yıldızlı otellerinden birinin Genel Müdürü İsmail Yıldız da, “Çeşitli illereden 67 aile otelimize geldi. Ormanlık alanımız izole bir tatil imkanı da sunuyor. Geçen yılın fiyatlarıyla devam ediyoruz. 1 Temmuz’dan itibaren kasım ayına kadar doluyuz” dedi.