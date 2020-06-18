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    18.06.2020 - 00:02 |

    Ege otelleri hareketlendi

    Normalleşmeyle birlikte dünya turizminin gözdelerinden Bodrum’da hareketlilik başladı. Bakanlığın yönergelerine göre tedbirlerini alıp konuklarını ağırlamaya başlayan otellerde bu yıl yerli tursitin fazlalığı göze çarptı.

    Ege otelleri hareketlendi

    Kapılarını açan işletmelerden birinin Müdürü Nihat Terzi, “Rezervasyonlarda ciddi bir artış var. 10 Temmuz-31 Ağustos’a kadar olan bölümde, düşündüğümüz doluluk oranına şimdiden ulaştık. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. İlk başlarda fiyatlarda artış vardı ancak Kovid-19 nedeniyle geçtiğimiz yılki fiyatlarımızla devam etme kararı aldık” diye konuştu.

    ‘Kasıma kadar doldu’

    Marmaris’te bakanlığın tedbirlerine uygun şekilde kapılarını açan bölgenin ilk 5 yıldızlı otellerinden birinin Genel Müdürü İsmail Yıldız da, “Çeşitli illereden 67 aile otelimize geldi. Ormanlık alanımız izole bir tatil imkanı da sunuyor. Geçen yılın fiyatlarıyla devam ediyoruz. 1 Temmuz’dan itibaren kasım ayına kadar doluyuz” dedi. 

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