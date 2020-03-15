BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege Perla’da Organik Pazar
    ABONE OL
    15.03.2020 - 00:02 |

    Ege Perla’da Organik Pazar

    Ege Perla Organik Pazar, doğal yöntemle yapılan çiftçilikle üretilen organik ürünleri İzmirliler ile buluşturuyor.

    Ege Perla’da Organik Pazar

    Her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kurulan tezgahlarla sağlıklı kuruyemişlerin, bakliyatlar ile doğal sebze ve meyvelerin bir arada olduğu pazarda doğal ürünler uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Tamamı Türkiye’de üretilerek seçilen Ege Perla Organik Pazar’da ürünler, eski usullerle ve doğal yöntemlerle, kadın emeğine de değer verilerek tüketiciye ulaşıyor. 2012 yılında kurulan Biricik Çiftlik, çevreye ve sağlığa zarar vermeyen yöntemlerle tarımı ve bu yöntemle üretilen yöresel ürünleri destekliyor.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    14 Mart Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı! - 1305. hafta Sayısal Loto çekilişi sonucu hızlı sorgulama ekranı

    14 Mart Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı! - 1305. hafta Sayısal Loto çekilişi sonucu hızlı sorgulama ekranı

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sıradaki Haber