Ege Perla’da Organik Pazar

Her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kurulan tezgahlarla sağlıklı kuruyemişlerin, bakliyatlar ile doğal sebze ve meyvelerin bir arada olduğu pazarda doğal ürünler uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Tamamı Türkiye’de üretilerek seçilen Ege Perla Organik Pazar’da ürünler, eski usullerle ve doğal yöntemlerle, kadın emeğine de değer verilerek tüketiciye ulaşıyor. 2012 yılında kurulan Biricik Çiftlik, çevreye ve sağlığa zarar vermeyen yöntemlerle tarımı ve bu yöntemle üretilen yöresel ürünleri destekliyor.