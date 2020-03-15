15.03.2020 - 00:02 |
Ege Perla’da Organik Pazar
Ege Perla Organik Pazar, doğal yöntemle yapılan çiftçilikle üretilen organik ürünleri İzmirliler ile buluşturuyor.
Her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kurulan tezgahlarla sağlıklı kuruyemişlerin, bakliyatlar ile doğal sebze ve meyvelerin bir arada olduğu pazarda doğal ürünler uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Tamamı Türkiye’de üretilerek seçilen Ege Perla Organik Pazar’da ürünler, eski usullerle ve doğal yöntemlerle, kadın emeğine de değer verilerek tüketiciye ulaşıyor. 2012 yılında kurulan Biricik Çiftlik, çevreye ve sağlığa zarar vermeyen yöntemlerle tarımı ve bu yöntemle üretilen yöresel ürünleri destekliyor.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.