Ege Rallisi evde koşuldu

“Hayat Eve Sığar” sloganıyla 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen online EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası heyecan dolu 6 güne tanıklık etti. Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinden 146 katılımcı ile ülkenin en geniş E-Ralli şampiyonası olan organizasyonun genel klasmanında toplanan puanlar sonrasında E-Ralli’nin birincisi, 134 puan toplayan Eralp Kumartaşlıoğlu oldu.