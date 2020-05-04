Ege Rallisi evde koşuldu

“Hayat Eve Sığar” sloganıyla 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen online EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası heyecan dolu 6 güne tanıklık etti. Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinden 146 katılımcı ile ülkenin en geniş E-Ralli şampiyonası olan organizasyonun genel klasmanında toplanan puanlar sonrasında E-Ralli’nin birincisi, 134 puan toplayan Eralp Kumartaşlıoğlu oldu.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.