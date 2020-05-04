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    04.05.2020 - 00:00 |

    Ege Rallisi evde koşuldu

    Türkiye Ralli Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Ege Rallisi’ni bahar aylarında 29 sezondur düzenleyip bu yıl salgın engeline takılan Ege Otomobil Sporları Kulübü, yarış heyecanını evlere taşıdı.

    Ege Rallisi evde koşuldu

    “Hayat Eve Sığar” sloganıyla 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen online EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası heyecan dolu 6 güne tanıklık etti. Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinden 146 katılımcı ile ülkenin en geniş E-Ralli şampiyonası olan organizasyonun genel klasmanında toplanan puanlar sonrasında E-Ralli’nin birincisi, 134 puan toplayan Eralp Kumartaşlıoğlu oldu.

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