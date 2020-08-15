Ege Serbest Bölgesi 30. yaşını kutluyor

Bugüne kadar toplamda yaklaşık 80 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiren Ege Serbest Bölgesi, ihracat, ticaret hacmi ve istihdam verileri bakımından uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi olma başarısını gösteriyor. Türkiye’nin yüksek teknoloji merkezi olması hedefiyle başlayan Ege Serbest Bölgesi projesinin 30. yılını kutladıklarını belirten Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Yılda 4 milyar dolarlık ticaret hacmine ve 20 bin 500 kişilik istihdama ulaşan Ege Serbest Bölgesi, uyguladığı model ile yüksek katma değerli ihracat yapan yabancı yatırımcı çekmekteki başarısı ve ihracatta sağladığı gelişmelerle birçok ülke tarafından model alınıyor” dedi.

Bilişim atağı

ESBAŞ olarak, İzmir’i ekonomik olarak ileriye taşıyacak bilişim sektörüne yoğunlaştıklarını ifade eden Güler, “Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği’nin (YABİSAK) kuruluş çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Kentin önde gelen paydaşlarını da bünyesinde barındıran YABİSAK’ın kuruluş çalışmaları da ESBAŞ’ın öncülüğünde yürütülmektedir” diye konuştu.