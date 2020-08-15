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    HaberlerEge Haberleri Ege Serbest Bölgesi 30. yaşını kutluyor
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    15.08.2020 - 00:05 |

    Ege Serbest Bölgesi 30. yaşını kutluyor

    14 Ağustos 1990 yılında faaliyete başlayan Ege Serbest Bölgesi, kuruluşunun 30. yılını kutluyor.

    Ege Serbest Bölgesi 30. yaşını kutluyor

    Bugüne kadar toplamda yaklaşık 80 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiren Ege Serbest Bölgesi, ihracat, ticaret hacmi ve istihdam verileri bakımından uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi olma başarısını gösteriyor. Türkiye’nin yüksek teknoloji merkezi olması hedefiyle başlayan Ege Serbest Bölgesi projesinin 30. yılını kutladıklarını belirten Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Yılda 4 milyar dolarlık ticaret hacmine ve 20 bin 500 kişilik istihdama ulaşan Ege Serbest Bölgesi, uyguladığı model ile yüksek katma değerli ihracat yapan yabancı yatırımcı çekmekteki başarısı ve ihracatta sağladığı gelişmelerle birçok ülke tarafından model alınıyor” dedi.

    Bilişim atağı

    ESBAŞ olarak, İzmir’i ekonomik olarak ileriye taşıyacak bilişim sektörüne yoğunlaştıklarını ifade eden Güler, “Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği’nin (YABİSAK) kuruluş çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Kentin önde gelen paydaşlarını da bünyesinde barındıran YABİSAK’ın kuruluş çalışmaları da ESBAŞ’ın öncülüğünde yürütülmektedir” diye konuştu.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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