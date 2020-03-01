Ege, tek yürek...

Bodrum’da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. Manisa’da bir itfaiye personeli, askerlere destek için mesaiye kamuflajını giyerek gitti.



‘Hepimizin içi kan ağlıyor’



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki Bağımsız Yaşam Çalıştayı’nda konuştu, “Hepimizin içi kan ağlıyor. 36 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Bunun için diyoruz ki, şimdi hemen barış!” şeklinde konuştu.



Göreve çağrı



Saldırıyı kınayan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Astana sürecinin tarafları başta olmak üzere, tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz” mesajı verdi.



Hesabı sorulacak!



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yayımladığı mesajında, “Yüreğimiz yanıyor. Bu gözü dönmüş katillerin bu alçakça saldırısının karşılığı elbette ağır olacaktır” dedi.





Mazlumun yanındadır

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Tüm imkân ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanındayız” mesajı verdi.



‘Çözülmesi elzemdir’



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, şehitlere rahmet diledi, “Artık bir insanlık sorunu haline gelen Suriye meselesinin kökten çözümünü sağlaması elzemdir” diye konuştu.





Tedbirler artırılmalı



EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Son bir ayda 43 şehit verdik. Bundan sonraki süreçte şehit vermemek için askeri tedbirlerin artırılması gerekiyor” dedi.



Şiddetle kınıyoruz



Ege Üniversitesi Senatosu, “Yüz binlerce Suriyeli’nin ölümünden sorumlu olan rejim güçlerinin, askerlerimize yönelik hain saldırısını şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.



Yas ilan edilmeli

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği bileşeni 46 dernek adına açıklama yapan İKKB Başkanı Huriye Serter, “Kaybettiğimiz 36 canımız için ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz” dedi.