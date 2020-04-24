Ege tek yürek

Ege Bölgesi’ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İzmir, Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa ile Uşak’taki etkinliklerde maskeler takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Çocuklar bayramlarını sadece balkonlarda kutladı. Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında İzmir’deydi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Levent, Körfez’de bir feribottan tüm İzmir’e şarkı söyledi. Feribottaki konsere Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer katıldı. İzmirliler Levent’e evlerinin ışıklarını açıp kapatarak eşlik etti. Levent, konser gelirini hayatını Kovid-19’dan kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitimi için bağışladığını açıkladı.