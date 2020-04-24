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    24.04.2020 - 00:12 |

    Ege tek yürek

    Ege’nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri evlere taşındı. İzmir Körfezi ünlü şarkıcı Haluk Levent’in konserine ev sahipliği yaptı

    Ege tek yürek

    Ege Bölgesi’ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İzmir, Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa ile Uşak’taki etkinliklerde maskeler takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Çocuklar bayramlarını sadece balkonlarda kutladı. Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında İzmir’deydi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Levent, Körfez’de bir feribottan tüm İzmir’e şarkı söyledi. Feribottaki konsere Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer katıldı. İzmirliler Levent’e evlerinin ışıklarını açıp kapatarak eşlik etti. Levent, konser gelirini hayatını Kovid-19’dan kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitimi için bağışladığını açıkladı.

    Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
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    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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