Ege, tek yürek

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82. yılında Çiğli, Buca, Selçuk Karabağlar, Akhisar, Aliağa, Beydağ, Foça, Marmaris, Muğla ve Turgutlu da bir kez daha anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefat edişinin 82. yıl dönümünde Ege’nin dört bir yanında anıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çadır kentlerdeki çocuklarla birlikte 10 Kasım’ı geçirdi, onlara Nutuk hediye etti. Başkan Gümrükçü, “Umarım hayat boyu Atamızın izinden yürürler” dedi. Buca Belediyesi’nin çadırlarda düzenlediği motivasyon etkinlikleri kapsamında, 10 Kasım’da Atatürk anısına minik eller ‘Atam Sen Rahat Uyu’ yazdı. Çocuklara ‘Atatürk Olmak’ adlı kitap hediye edildi.

10 Kasım turu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yerel seçimden önce Gökçealan’a verdiği Atatürk heykeli sözünü tuttu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına yakışan heykelin açılışını Başkan Sengel, çocuklarla birlikte 10 Kasım’da yaptı. Ayrıca, Selçuk’un eski belediye başkanlarından Rıfat Baran’ın oğlu Ali Nihat Baran, Atatürk’ün 10 Nisan 1934’te kente ziyareti esnasında çekilen orijinal fotoğrafını Selçuk Efes Kent Belleği’ne bağışladı. Akhisar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıldönümünde bisiklet turu düzenledi. Bisikletçiler, şehirde 10 kilometre boyunca pedal çevirdi. Başkan Besim Dutlulu, “Atamızı aslında her gün anmamız lazım” diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi’nin, Atatürk sevgisini geliştirmek ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği ‘Atatürk ve Kitap Sevgisi’ konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Tahir Merzeci Ortaokulu’ndan Kaan Kahriman birincilik, 29 Ekim Ortaokulu’ndan Can Feda Günkür ikincilik, Eserken Ortaokulu’ndan da Furkan Savan üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Foça’da da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde tören düzenlendi. Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aliağa’da törenin adresi Cumhuriyet Meydan oldu. Saat 9’u 5 geçe hayat durdu. Başkan Serkan Acar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Ata’yı saygı, minnet ve özlemle andıklarını söyledi. Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82’nci yıl dönümü nedeniyle Beydağ’da da çelenk sunma töreni düzenlendi. Saat 09.05’te çalan siren sesiyle hayat durdu.

Şarkılar söylendi

Marmaris’te de 10 Kasım nedeniyle resmi tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Programa Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ile Başkan Mehmet Oktay da katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı çerçevesinde konser düzenledi. Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Başkan Osman Gürün, “Atamızın idealleri için daha fazla çalışmalı, onun aydınlattığı yolda hep birlikte yürümeliyiz” dedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de, anma mesajı yayınladı. Çiçek, “O’nun çetin zorluklara rağmen kurduğu eserleri ileriye taşımak, gösterdiği hedeflere kendisinin de ilke edindiği üzere akıl ve bilimin rehberliğinde yürümek, vefa borcumuzdur” ifadesini kullandı.

82 ağaç dikildi

Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümüne özel Turgutlu Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesi Eker Sokak’ta 82 adet ağaç dikti.

Ayrıca Eker Sokak’ta yeşillendirme, yürüyüş yolu, dinlenme alanları çalışmaları tamamlanan park törenle açıldı. Öte yandan Başkan Çetin Akın, vatandaşlara Nutuk hediye etti. Akın, “Tüm yurttaşlarımızın Atatürk tarafından kaleme alınan bu eşsiz hazineyi okuması ve okutmasını arzu ediyorum” dedi.